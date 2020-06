'Franse farmaceut kijkt naar schrappen ruim 1600 arbeidsplaatsen'

Gepubliceerd op | Views: 858 | Onderwerpen: Frankrijk

PARIJS (AFN) - De Franse farmaceut Sanofi overweegt tot 1680 arbeidsplaatsen te schrappen in Europa. Dat meldden ingewijden aan persbureau Reuters. In Nederland werken voor Sanofi ongeveer 500 medewerkers, waarvan het merendeel onder de tak valt die onder meer middelen ontwikkeld tegen kanker. Wereldwijd heeft Sanofi ruim 100.000 mensen in dienst.

Sanofi zou zijn plannen voor een banenreductie hebben gedeeld met de vertegenwoordigers van het personeel. Volgens een bron zouden de banen geleidelijk gedurende drie jaar verdwijnen. Sanofi wilde daarover geen commentaar geven.

Eerder deze week meldde Reuters eveneens op basis van bronnen dat Sanofi naar een banenreductie aan het kijken was die "honderden" werknemers zou raken.