Duitse marktwaakhond onder vuur door kwestie Wirecard

De rol van de BAFIN ten opzichte van DB gaat steeds meer in beeld komen, het is in een stroomversnelling gekomen, gaat het dan echt aanvangen?



Natuurlijk is het een hoger belang, een Duits belang, ze probeerden van het app bedrijf een soort van DB te creeeren met alle benefits en bescherming die daarbij horen.



Duitsland als land staat onder druk, het kan De Zieke Man worden van de EU nadat Frankrijk de laatste jaren deze rol had waargenomen.



Kijk alleen al naar Daimler Benz(A-B-C-E-S-SLK-GLK, bijna alles dus) die de producten met speciale software had voorzien, de Deutsche grundlichheit ist verschwunden.



Bij het persbericht met de mededeling: "Onderzoek bij Deutsche Bank" ben je eigenlijk al te laat als aandeelhouder....