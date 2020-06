Europese beurzen zetten opmars voort

Je kunt echt geld manipuleren wat je wil ( tegen 1 muntje goud van 31,1 gr staan 62.000 papieren contracten die de koers omlaag moeten manipuleren).

Ondanks de manipulatie blijft echt geld in 6000 jr zijn waarden behouden.



We zijn dicht bij de totale instorting van het Fiat geld systeem ( binnen nu en 2 jr) dan zal goud zijn werkelijke waarde laten zien en zal het doorstijgen eerst tussen 2.500 en de 3.500 daarna naar 9000 en 12000 en kan het makkelijk door gaan stijgen boven de 50.000 of zelfs 1.000.000 of meer helemaal afhankelijk hoeveel fake geld de Centrale Banken in de markt blijven pompen en hoe groot de hyperinflatie daardoor zal gaan worden.

Kijk naar alle landen in Zuid-Amerika waar goud nu nog steeds het enige waardevolle geld is en men door goud te bezitten hun welvaart beschermt is gebleven !







Goud en zilver blijft de beste hedge tegen geldontwaarding en dat is na 6000 jr nog steeds zo !!





Waarom ? ..... Omdat je het niet bij kunt printen !!!





