Ryanair in verweer tegen 'illegale staatssteun' KLM

pfffffff..... 10,4 miljard steun.

De vliegtuigen kosten al 500 K per stuk en flink moeten afschrijven.



Hoe willen ze dit ooit terug verdienen ????

ik denk dat overheid bezig is om planmatig een vinger in de pap te hebben over de landingsrechten en vliegverkeer tgv Klimaatplan.



Met 10,3 miljard steun kunnen ze nu bepalen of ze vliegverkeer laten doodbloeden of flinke prijsverhoging doorvoeren.



Wat je ook over corona zegt, het komt de overheid wel gepast tegemoet...



1) geen gele hempjes demonstratie

2) geen samenscholing

3) Vliegen gaat op de schop tgv klimaat



de 1.000 bonus voor zorgpersoneel t.o.v. de 10,3 miljard steun aan een verlieslijdend bedrijf/sector is bizar.

Waarom zou je 10,3 miljard steun willen geven als Corona nog steeds niet weg is.



Deze steun is de eerste en zal volgend jaar weer verhoogd worden.... of de overheid komt plotseling met een vaccin op de proppen (waar je normaal 2-5 jaar overdoet om een vaccin te ontwikkelen/goedkeuren/productie).



en tsjakka..... vaccin is er plotseling, net als corona........



(En ondertussen klagen over de chinezen dat ze bedrijven steunen. Gompie, wie zonder zonde is werpe de eerste steen)...