Contractverlenging Fagron met Alliance goed

AMSTERDAM (AFN) - De contractverlenging die Fagron met de Nederlandse apotheekgroothandel Alliance Healthcare heeft afgesproken is in principe goed nieuws, aldus kenners van ING. Ze wijzen er daarbij wel op dat ze slechts beperkte voorwaarden hebben over de voorwaarden.

Fagron verloor de afgelopen jaren vergelijkbare overeenkomsten met groothandels Mosadex en Brocacef. "Deze verlenging is dus een klein positief punt", aldus de marktvorsers. De toegenomen concurrentie op de Nederlandse markt waarbinnen Fagron actief is zal wel leiden tot druk op prijzen en marges, zo denken de kenners.

ING hanteert een hold-advies op Fagron. Het aandeel stond vrijdag omstreeks 09.55 uur 0,3 procent lager op 19,73 euro.