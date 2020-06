'Weinig rare haken en ogen aan steun KLM'

Mee eens, ING zit er waarschijnlijk tot de nek in, zoals in alle troep. Ze hebben wel gelijk te concluderen dat er geen voorwaarden zijn gesteld. Alleen een paar dooddoeners die Hoekstra in staat stellen zijn propaganda richting het volk te continueren. Los daarvan heeft KLM gewoon 3.4 miljard gekregen als blanco cheque. Iedere andere voorstelling van zaken is incorrect gezien dat dit bedrijf gewoon failliet is.