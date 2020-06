'Weinig rare haken en ogen aan steun KLM'

Gepubliceerd op | Views: 234 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De voorwaarden voor de staatssteun aan luchtvaartmaatschappij KLM hebben de goedkeuring van kenners bij ING. De marktvorsers merken op dat na de lange onderhandelingen over de financiering vooral naar voren komt dat er geen voorwaarden zijn gesteld aan het versterken van het eigen vermogen in ruil voor leningen. Daarmee is ook geen sprake van potentiële verwateringseffecten.

De steun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro met een looptijd van 5,5 jaar, en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro. De lenigen van de Nederlandse overheid is iets goedkoper, merkt ING op.

Verder wordt van KLM gevraagd om te verduurzamen, maar tegelijkertijd concurrerend te blijven. Dat impliceert volgens ING dat de duurzaamheid onder druk kan komen te staan als de concurrentie toeneemt. Verder wijst ING op de Nederlandse belangen die zijn geadresseerd. Over het geheel genomen is het nieuws positief, aldus de kenners. Maar het roept ook vragen op, over bijvoorbeeld het aandelenbelang van Frankrijk in 2024 en de uitstaande leningen aan Nederland tegen die tijd.

ING houdt vast aan zijn hold-advies met een koersdoel van 8 euro. Het aandeel Air France-KLM was vrijdag omstreeks 09.30 uur de sterkste stijger in de MidKap met een winst van 4,7 procent op 4,35 euro.