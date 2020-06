Kabinet geeft 3,4 miljard noodsteun aan KLM

Klinkt fijn een lening, maar als de sector niet snel aantrekt valt het bedrijf alsnog om en hebben we als NL belasting betaler een strop van 3,4 miljard + die 750 miljoen voor de extra aandelen van Wopke, en dan nog het aandelen pakket wat de overheid al had.

Ik vind het een groot risico, al met al... vooral gezien het onder de streep een Frans bedrijf is geworden.



Ben er niet blij mee