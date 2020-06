Kabinet geeft 3,4 miljard noodsteun aan KLM

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: luchtvaart

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet schiet KLM te hulp met een steunpakket van 3,4 miljard euro. Daarnaast zijn hardere afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid over de positie van Schiphol als belangrijke overstapluchthaven. Verder gaat het mes in het aantal nachtvluchten op Schiphol.

Dat melden de ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. De steun bestaat uit een directe lening van 1 miljard euro met een looptijd van 5,5 jaar, en overheidsgaranties tot 90 procent op kredieten bij in totaal elf banken ter waarde van 2,4 miljard euro.

KLM kan met dit pakket "tot ver in het volgende kalenderjaar vooruit", denkt Hoekstra. Al is dat wel afhankelijk van hoe de coronacrisis zich ontwikkelt. Door de reisbeperkingen in verband met de virusuitbraak staat nu nog het merendeel van de vliegtuigen aan de grond. "Een onwerkelijk beeld", vindt Van Nieuwenhuizen.

Kapitaalinjectie logische optie

Op termijn is waarschijnlijk meer hulp nodig voor de luchtvaartgroep. Een kapitaalinjectie door de aandeelhouders is daarbij volgens de ministers de meest logische optie. Zowel Nederland als Frankrijk heeft een aandelenbelang van circa 14 procent. Aan zo'n tweede steunronde zullen opnieuw voorwaarden worden verbonden, zegt Hoekstra.

KLM zelf moet de kosten met 15 procent verlagen. Daarvoor wordt de komende tijd een herstructureringsplan gemaakt. Banenverlies lijkt daarbij onvermijdelijk, zegt Hoekstra. Aan werknemers die meer dan drie keer modaal verdienen, wordt bovendien een loonoffer van minstens 20 procent gevraagd.

Andere gesprekken voeren

Hoekstra benadrukt dat het wel aan KLM is om dat gesprek met het personeel aan te gaan. "Maar het ligt voor de hand dat je een ander gesprek hebt met een grondmedewerker met een modaal salaris dan met iemand die zes of zeven keer modaal verdient."

Air France-KLM kan onder de nieuwe afspraken minder makkelijk af van Schiphol als luchtvaartknooppunt. Nu geldt nog een opzegtermijn van negen maanden, dat wordt vijf jaar. Dat biedt "meer zekerheid voor KLM en Schiphol en dus het publieke belang van Nederland.

Van Nieuwenhuizen is blij met die verbeterde staatsgaranties, waarmee een al langer gekoesterde wens van zowel het kabinet als de Tweede Kamer in vervulling gaat. De netwerkfunctie van Schiphol is erg belangrijk voor de economie en werkgelegenheid en voor het vestigingsklimaat.

Toezicht

Maar Van Nieuwenhuizen benadrukt ook dat de Fransen echt geen plannen hebben om Schiphol te degraderen tot een regionaal vliegveld. Dat zij akkoord zijn gegaan met deze verlenging van de opzegtermijn bevestigt dat volgens haar. "Dit voorstel werd aan de andere kant als zeer overdreven ervaren."

De overheid stelt een vertrouwenspersoon aan die erop moet toezien dat de overheidssteun goed wordt besteed. Die krijgt ook "de bevoegdheid om in te grijpen" als dat niet gebeurt.

Het steunpakket is ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie.