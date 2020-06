Air France-KLM klimt op groen Damrak

Gepubliceerd op | Views: 637 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs stond vrijdag in het groen. Ook de andere Europese beursgraadmeters gingen verder omhoog na de winstbeurt een dag eerder. Beleggers schoven de zorgen over de sterke toename van het aantal coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten aan de kant. Op het Damrak was het aandeel Air France-KLM in trek na een akkoord over een miljardensteun van de Nederlandse overheid voor KLM.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent hoger op 565,25 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 751,50 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1 procent.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM (plus 4,5 procent) was koploper in de MidKap. De Nederlandse staat schiet KLM te hulp met een steunpakket van 3,4 miljard euro. Daarnaast zijn hardere afspraken gemaakt met moederbedrijf Air France-KLM en de Franse overheid over de positie van Schiphol als belangrijke overstapluchthaven. KLM zelf moet de kosten met 15 procent verlagen. Daarvoor wordt de komende tijd een herstructureringsplan gemaakt.

Randstad en AkzoNobel sterkste stijgers

Sterkste stijgers in de AEX waren uitzender Randstad en verfconcern AkzoNobel met winsten van rond 2 procent. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en biotechnoloog Galapagos stonden onderaan met verliezen van 1,8 en 1,6 procent.

In Frankfurt zette Wirecard (min 39 procent) de koersval voort. De Duitse betalingsverwerker kelderde donderdag al ruim 70 procent nadat het bedrijf uitstel van betaling had aangevraagd vanwege een miljardenfraude. Het is het eerste faillissement ooit van een bedrijf uit de Duitse DAX-index. De Duitse sportkledingmaker Adidas daalde 0,5 procent na tegenvallende resultaten van de Amerikaanse concurrent Nike.

Tesco verloor 0,5 procent in Londen. Het Britse supermarktconcern zag de binnenlandse verkopen in het afgelopen kwartaal met 8,7 procent stijgen en handhaafde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar. In Stockholm zakte Hennes & Mauritz (H&M) 1 procent. De Zweedse kledingketen leed in het tweede kwartaal een groter verlies dan verwacht vanwege de coronapandemie.

De euro bleef vrijwel ongewijzigd op 1,1213 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 38,74 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent meer op 41,16.