KLM werkt hard aan uitwerking herstelplan

AMSTELVEEN (AFN) - Luchtvaartmaatschappij KLM werkt aan een herstelplan om de maatschappij door de crisis te loodsen. Dat meldde de maatschappij in een reactie op het hulppakket van 3,4 miljard euro door het kabinet. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over een herstructureringsplan.

Het doel van het plan is om de huidige activiteiten van KLM te herzien en de maatschappij aan te passen aan de veranderende economische realiteit. Over eventuele banenreducties werd in de verklaring vooralsnog niets losgelaten. Naar verluidt gaat het om 6000 van de 30.000 banen die op de tocht staan bij de onderneming.

KLM-baas Pieter Elbers benadrukte nogmaals dat KLM door het rondwarende coronavirus in een crisis van ongekende omvang zit. Hij zei ook dat er "ingrijpende voorwaarden" gesteld zijn aan het steunpakket. Daar wordt de komende periode invulling aan gegeven.