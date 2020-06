'Openingswinst voor Damrak'

quote: Royal Gaskoning schreef op 26 juni 2020 08:22:

Grootste stijging corona gevallen in een dag. Wallstreet gaat echt niet groen eindigen vandaag. Als het escaleert kan het maandag weer een rood feestje worden en wie weet de rest vd week nog. Ik vind het overigens verdacht stil in China na de 2e uitbraak in Peking. Nee, ik ga echt niet kopen hier. Die kleine correcties van de afgelopen dagen waren peanuts.

Dat het niet logisch is dat het wederom stijgt, ben ik met je eens. Echter, dat is al maanden een dure mening en de kans is dus gewoon groot dat vandaag wel groen eindigt, zowel in Europa als in de VS. Dat record aantal nieuwe besmetting op een dag was ook al bekend tijdens de handel in Azië (en Australië) en ook daar 'gewoon' groen geëindigd. Ik koop om dezelfde reden ook geen aandelen, maar ik ben me er wel van bewust dat logica en kijken naar fundamenten eigenlijk weinig nu heeft in een markt met stroom aan nieuwe beleggers hier niet naar kijkt en bijna blind koopt.De kooplust wordt steeds blinder zelfs. Eerst werd de stijging weken, zo niet maanden, verklaart omdat beleggers hoopte dat de Corona-piek voorbij was en de lock-down versoepelingen soepel verliepen, echter nu de wereldwijde piek in Corona, en ook in de VS, dus nog niet eens bereikt was en sommige staten de verdere versoepelingen (even) uitstellen, stijgen de beurzen alsnog. Al met al, maken cijfers, nieuws en informatie niet meer uit. Heeft ook niet met vooruitkijken te maken. Het is gewoon kopen om het kopen.Hoe dan ook, kans is gewoon groot dat de beurzen weer groen eindigen.