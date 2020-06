Nikkei sluit week met winst af

Gepubliceerd op | Views: 91

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan de positieve stemming op Wall Street, waar de beursgraadmeters ondanks een sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten hoger wisten te sluiten. De andere beurzen in de Aziatische regio gingen eveneens overwegend vooruit.

De Nikkei in Tokio ging 1,1 procent hoger het weekeinde in op 22.512,08 punten. Gouverneur Haruhiko Kuroda van de Bank of Japan waarschuwde voor een aanzienlijke negatieve groei van de Japanse economie in het tweede kwartaal, maar stelde wel voorzichtig optimistisch te zijn dat de economie geleidelijk zal herstellen in de tweede jaarhelft. Aan het bedrijvenfront behoorde telecomconcern en techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht op de Japanse beurs, tot de kopgroep met een plus van 3 procent.

In Hongkong, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent in de min. Een koersverlies van ruim 2 procent van de Chinese internetreus Alibaba drukte de stemming in Hongkong. In Shanghai was de beurs gesloten vanwege een feestdag. De Kospi in Seoul klom 1 procent.

De All Ordinaries in Sydney dikte 1,4 procent aan. Qantas zakte bijna 8 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij liet weten omgerekend zo'n 830 miljoen euro te hebben opgehaald met de plaatsing van aandelen bij institutionele investeerders. Donderdag kondigde Qantas al aan 6000 banen te schrappen vanwege de coronacrisis.