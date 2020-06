Kabinet geeft 3,4 miljard noodsteun aan KLM

KLM is in 2003 overgenomen voor 874 miljoen in aandelen. Te hele tent is nu 1.777 miljoen waard inclusief Air France en alleen maar dankzij de staatssteun anders was het aandeel significant lager. Dit was voor onze regering het moment om KLM vrij te kopen.

D'r is al 680 miljoen betaald voor een 12.7% belang. Nu was het moment om KLM vrij te kopen en desnoods een bod op de hele toko. Saneer je die Fransen er zo snel mogelijk uit in alle lagen en vervang je door Nederlanders. Minder stakingen en veel winstgevender zodra ze weer volop vliegen. Na een jaar een nieuwe beursgang en kassa.