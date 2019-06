Voetbalsters Ajax krijgen cao

Gepubliceerd op | Views: 545 | Onderwerpen: CAO

AMSTERDAM (AFN) - De voetbalsters van Ajax hebben het komende seizoen een op maat gemaakte collectieve arbeidsovereenkomst (cao). Algemeen directeur Edwin van der Sar en directeur Ko Andriessen van vakbond ProProf zetten woensdag hun handtekening onder een cao die de speelsters in grote lijnen dezelfde soort voorwaarden biedt als hun mannelijke collega's.

Ajax komt als eerste Nederlandse club met een cao voor voetbalsters. Met de collectieve overeenkomst biedt de Amsterdamse club speelsters gegarandeerde minimumvoorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van loon, vakantiedagen, bijdragen aan ziektekostenverzekeringen en doorbetaling in geval van langdurige blessures. Dat is bij hun mannelijke collega's allang het geval.

De cao geeft Ajax en de speelsters betere mogelijkheden om meerdere opvolgende tijdelijke contracten te sluiten en deze verbintenissen bij de KNVB te registreren."Clubs worstelen al langer met arbeidscontracten voor speelsters, omdat het gewone arbeidsrecht zijn beperkingen heeft in de sportwereld", legt manager vrouwenvoetbal Daphne Koster van Ajax uit. "Zo konden we tot nu toe alleen contracten van 1 of 2 jaar afsluiten en kon een speelster theoretisch gezien midden in een seizoen weggaan."

De cao werd opgesteld in samenwerking met de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) namens Ajax en de vakbond ProProf. De collectieve arbeidsovereenkomst zorgt niet alleen voor betere arbeidsvoorwaarden voor de voetbalsters van Ajax, maar biedt ook ruimte voor andere clubs om zich aan te sluiten. "Met de komst van deze cao kunnen we de volgende stap zetten in de professionalisering van het vrouwenvoetbal. hopelijk volgen andere clubs ons hierin", aldus Koster.