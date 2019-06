Prijs aandeel VW-truckdivisie aangescherpt

Gepubliceerd op | Views: 378

WOLFSBURG (AFN/BLOOMBERG) - Een aandeel van de vrachtwagen- en bussendivisie van automaker Volkswagen zal bij zijn beursgang 27 tot 28 euro waard zijn. De prijs van Traton, zoals de divisie achter merken als MAN en Scania heet, komt daarmee uit aan de onderkant van een eerder afgegeven bandbreedte van 27 tot 33 euro per aandeel.

Traton maakt naar verwachting op vrijdag 28 juni zijn beursdebuut. Met een waardering van zeker 13,5 miljard euro zou het een van de grootste beursgangen in Europa van dit jaar worden. Volkswagen zei eerdere te mikken op een opbrengst van wel 1,9 miljard euro.

Traton krijgt een notering in Frankfurt en Stockholm. Het moederbedrijf wil wel een meerderheid van Traton in eigen handen houden. De opbrengst van de emissie kan gebruikt worden voor investeringen in de truckmerken, die kampen met stevige concurrentie van Daimler en Volvo.