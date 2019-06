HyGear plaatst obligatie op NPEX

Gepubliceerd op | Views: 65 | Onderwerpen: obligaties

ARNHEM (AFN) - Industriële gassenproducent HyGear heeft voor 5 miljoen euro aan obligaties en warrants verkocht via handelsplatform NPEX. De zesjarige obligatielening van 5 miljoen euro met een jaarlijkse rente van 8 procent was volgens het bedrijf na acht dagen volledig ondertekend door beleggers.

In totaal heeft HyGear nu 15 miljoen euro via NPEX opgehaald. Het was de allereerste keer dat er bij de uitgifte van obligaties ook warrants via NPEX werden uitgegeven. De warrants, met een aandelenkoers van 19,50 euro, hebben een looptijd van 2,5 jaar. In de tussentijd zijn de warrants uitoefenbaar en verhandelbaar.

Het is inmiddels de vierde keer dat HyGear via het platform van NPEX geld ophaalt om door te groeien. HyGear ontwikkelt installaties voor de productie van industriële gassen, waaronder waterstof.