Winsten op beurzen Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond woensdagmiddag op winst. Ook elders in Europa kleurden koersborden groei. Beleggers trokken zich op aan berichten van een op handen zijnde handelsdeal tussen China en de VS. De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese leider Xi Jinping zouden de nodige vooruitgang kunnen boeken tijdens de G20-top later deze week.

De AEX-index op Beursplein 5 stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,3 procent in de plus op 560,05 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 775,73 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

Staalfabrikant ArcelorMittal voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 6,2 procent. Berichten dat de Amerikaanse branchegenoot Nucor de prijzen voor zijn producten verhoogde zette de sector in beweging. Zo stond roestvrijstaalmaker Aperam (plus 3,6 procent) bij de winnaars in de MidKap.

Kone

In Frankfurt won Salzgitter 2,8 procent. ThyssenKrupp noteerde dik 8 procent hoger. Voor dat laatste bedrijf werkte ook meer dat de Finse liftenmaker Kone (plus 1,1 procent) volgens bronnen werkt aan een overnamebod op de liften- en roltrappendivisie van het Duitse industrie- en staalconcern.

Maaltijdbestelsite Takeaway.com stond onderdaan in de AEX met een min van 2,3 procent. In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een plus van 4,7 procent.

Chipbedrijven

De chipbedrijven Besi en ASMI stegen 1,1 en 1,4 procent, mede dankzij beter dan verwachte cijfers van de Amerikaanse maker van geheugenchips Micron Technology. Het bedrijf gaf ook aan "vroege tekenen van herstel" in de vraag naar chips te zien. In Frankfurt won chipmaker Infineon 1,6 procent, STMicroelectronics klom 3,4 procent in Parijs en in Zürich dikte AMS 4,4 procent aan.

Esperite kelderde dik 8 procent op de lokale markt. Het Poolse PBKM heeft de gesprekken met het bedrijf, over een overname van activiteiten van stamceltak Cryo-Save, gestaakt. PBKM kon zich niet vinden in de deal. Eind mei werd de stekker ook al een keer uit de onderhandelingen getrokken door PBKM, maar die werden wat later weer opgestart.

De euro was 1,1358 dollar waard, tegen 1,1385 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent tot 59,41 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 66,2 dollar per vat.