'Hoofd productie weg bij Tesla'

PALO ALTO (AFN) - De man die verantwoordelijk was voor de productie van alle auto's in Tesla's fabriek in Fremont, werkt niet meer voor de maker van elektrische auto's. Dat meldt de Amerikaanse website Electrek. Peter Hochholdinger werkte sinds 2016 voor Tesla en was daarvoor in dienst bij Audi.

Tesla heeft al langere tijd te maken met veel verloop bij het hogere management. Eind vorig jaar gingen ook al vijf hoge managers weg bij het bedrijf.

Bovendien probeert Tesla de productie van zijn voertuigen op te voeren. Hochholdinger was binnen Tesla de persoon met de meeste ervaring op het gebied van massaproductie van auto's.