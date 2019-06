Gepubliceerd op | Views: 364

TOKIO (AFN/RTR) - Het is zaak om de samenwerking tussen Renault en Nissan te versterken door synergie-effecten en allianties aan te gaan. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron in Tokio gezegd. Hij noemde het samenwerkingsverband tussen de Franse en Japanse automakers "een juweel van de industrie".

De opmerkingen van Macron laten zowel de mogelijkheid tot een verdere integratie van Renault en Nissan open als samenwerkingen met andere autofabrikanten. Onder de voormalige topman Carlos Ghosn stuurden Nissan en Renault aan op zo'n verdere samenwerking en mogelijk zelfs een fusie. Sinds Ghosn op verdenking van fraude is opgepakt, zijn de verhoudingen tussen de twee bedrijven lastiger geworden.

Nissan heeft er vooral moeite mee dat Renault meer invloed heeft bij de Japanners dan andersom. Via een belang van 15 procent in Renault heeft de Franse staat bovendien heel wat in de melk te brokkelen in de alliantie. Die invloed werd onlangs duidelijk toen fusiegesprekken tussen Renault en Fiat Chrysler afgebroken werden, nadat het Italiaans-Amerikaanse bedrijf gefrustreerd raakte door de rol die de Franse staat speelde.