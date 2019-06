AEX opent met klein verlies

Gepubliceerd op | Views: 313

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een klein verlies geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen licht in het rood. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de hoop op een renteverlaging in juli afnam na uitlatingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell. Verder werd uitgekeken naar de G20-top aan het einde van de week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de min op 557,43 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 774,45 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt zakten tot 0,2 procent.

In de MidKap behoorde chipbedrijf Besi tot de grootste stijgers met een winst van 1,6 procent, dankzij beter dan verwachte cijfers van de Amerikaanse maker van geheugenchips Micron Technology. Het bedrijf gaf ook aan "vroege tekenen van herstel" in de vraag naar chips te zien. ASMI won 1,1 procent. In de AEX steeg ASML 0,4 procent.