AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag waarschijnlijk lager beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met verliezen te openen, na de lagere slotstanden op Wall Street. De hoop op een renteverlaging in de VS is afgenomen nadat Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, liet doorschemeren dat een rentestap in juli geen uitgemaakte zaak is.

De Europese chipsector weet de aandacht wederom op zich gericht, na beter dan verwachte cijfers van de Amerikaanse maker van geheugenchips Micron. Het bedrijf gaf ook aan "vroege tekenen van herstel" in de vraag naar chips te zien. Ook zijn verschepingen naar het geplaagde Huawei weer voorzichtig opgestart. Het Chinese technologieconcern Huawei staat op de zwarte lijst van de Amerikaanse overheid, maar volgens Micron zijn beperkte verschepingen wel mogelijk ondanks de exportbeperkingen.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Esperite. Het Poolse PBKM heeft de gesprekken met het in Amsterdam genoteerde bedrijf, over een overname van activiteiten van stamceltak Cryo-Save, gestaakt. De raad van commissarissen van PBKM kon zich niet vinden in de deal die er lag. Eind mei werd de stekker ook al een keer uit de onderhandelingen getrokken omdat PBKM afzag van een deal, maar die werden wat later weer opgestart.

Arcadis

Ook KPN blijft in de belangstelling staan. KPN-topman Maximo Ibarra gaat per 1 oktober aan de slag bij betaaltelevisiebedrijf Sky Italia. Dat maakte de Italiaanse onderneming bekend enkele uren nadat KPN aangaf dat Ibarra daar eind september zou vertrekken.

Arcadis heeft in Australië een opdracht gekregen voor de opwaardering van de T3 Bankstown Line, een metrolijn tussen Sydenham en Bankstown. De deal is toegekend aan het consortium Metron T2M, waar naast Arcadis Australia Pacific ook Mott MacDonald Australia inzit, en heeft een waarde van 26 miljoen Australische dollar, omgerekend 16 miljoen euro.

Beurzen

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend licht lager. De AEX-index zakte 0,3 procent tot 558,32 punten en de MidKap daalde 0,1 procent tot 773,17 punten. Parijs en Frankfurt leverden tot 0,4 procent in. Londen was vrijwel onveranderd. Wall Street ging stevig omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent lager op 26.548,22 punten. De brede S&P 500 zakte 1 procent en technologiebeurs Nasdaq verloor 1,5 procent.

De euro was 1,1362 dollar waard, tegen 1,1385 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 59,10 dollar. Brentolie kostte 1,8 procent meer op 66,23 dollar per vat.