Opnieuw verlies voor Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 534 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw met verlies geëindigd. Beleggers verwerkten de opmerkingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell, die liet doorschemeren dat een renteverlaging in juli geen uitgemaakte zaak is. De groei van de Amerikaanse economie ziet er volgens Powell, die door president Donald Trump onder druk wordt gezet om de rente te verlagen, nog altijd gunstig uit.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,5 procent lager op 21.086,59 punten. De Japanse chipbedrijven zaten in de lift na een positief kwartaalbericht van Micron Technology. De Amerikaanse maker van geheugenchips presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook stelde het bedrijf vroege tekenen van herstel te zien in de vraag naar chips en zijn de toeleveringen aan het Chinese technologieconcern Huawei deels hervat. Chipmachinemaker Tokyo Electron steeg 2,2 procent en chiptester Advantest won 3,5 procent.

De Chinese beurzen lieten overwegend een wat lager beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,2 procent. Beleggers waren vooral in afwachting van de ontmoeting tussen president Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top in Japan aan het einde van de week. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent en de All Ordinaries in Sydney sloot 0,2 procent lager.