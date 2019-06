Shell tekent schuldregeling met Somalië

Gepubliceerd op | Views: 278

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Olie- en gasbedrijf Shell heeft een overeenkomst getekend met de Somalische overheid over schuldenaflossing. Het gaat om oude schulden die aan de overheid moeten worden afgelost, rond olievelden die zijn stilgelegd vanwege de burgeroorlog die begin jaren negentig uitbrak in het Oost-Afrikaanse land.

Ook het Amerikaanse ExxonMobil trof een schuldenregeling met Somalië. Er werden geen financiële details gemeld over de aflossing. Shell en Exxon bezitten exploratierechten op vijf offshore velden in Somalië" waar nog betalingen over open stonden. Over de werkzaamheden bij die velden werd door de bedrijven force majeure verklaard. Deze situatie geldt nog steeds.