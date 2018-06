Trump: onderzoek heffingen auto's EU klaar

quote: Haiko schreef op 26 jun 2018 om 15:35:

Die gekke Trump heeft wel gelijk dat de EU oneerlijk profiteerd. De EU heft een 10% importbelasting voor auto's uit de USA waar de USA maar een 2.5% importheffing op auto's uit de EU heeft.

Die gekke Trump heeft wel gelijk dat de EU oneerlijk profiteerd. De EU heft een 10% importbelasting voor auto's uit de USA waar de USA maar een 2.5% importheffing op auto's uit de EU heeft.

Lekker eenzijdige blik je lijkt Trump wel. Het zit echt wat gecompliceerder in elkaar dan je denkt.Ten eerste BMW bouwt auto’s in de VS net als Mercedes.Ten tweede bij bestel auto’s is het weer precies andersom daar belast de VS weer zwaarder dan de EU.Ten derde zo ga je niet met je vrienden om anders heb je straks geen vrienden meer.Ten vierde Trump drijft de EU letterlijk in de armen van China. Lijkt me niet dat dat zijn bedoeling isTen vijfde je begint niet een oorlog (handels) in je eentje tegen de hele wereld. Dat is weinig strategisch en dom.Ten zesde iedereen krijgt op deze manier een schurft hekel aan de VS en zal minder geneigd zijn producten uit de VS te kopen. Wanneer veel mensen dat gaan vinden kan dat wel eens een dikke boomerang worden.Mijn mening over de VS in in ider geval snel aan het veranderen. Aangezien het niet alleeen maar de schuld van de politiek daar is maar ook van alle nono’s die op hem gestemd hebben.