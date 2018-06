'Weinig beweging bij opening Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 558

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York gaan dinsdag waarschijnlijk zonder grote koersuitslagen openen. Maandag werden nog behoorlijke verliezen geleden op Wall Street door de oplopende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. De aandacht van beleggers gaat onder meer uit naar General Electric (GE), dat aankondigde zijn medische divisie af te stoten.

GE verkoopt een belang van 20 procent in de medische tak en verdeelt de rest onder de eigen aandeelhouders. Dit moet uiterlijk binnen anderhalf jaar worden afgerond. Daarnaast verkoopt GE binnen twee tot drie jaar zijn meerderheidsbelang in oliedienstverlener Baker Hughes. GE gaat zich geheel richten op zijn activiteiten op het gebied van energie, luchtvaart en duurzame energie. De balans wordt versterkt door de ingrepen met een schuld die fors gaat dalen, aldus het bedrijf. Voorbeurs gaat het aandeel flink omhoog.

Ook huizenbouwer Lennar lijkt een goede beursdag te krijgen, geholpen door beter dan verwachte kwartaalcijfers dankzij de sterke Amerikaanse huizenmarkt.

Harley-Davidson

Motorfietsenbouwer Harley-Davidson blijft in de belangstelling staan. Maandag maakte Harley bekend een deel van de productie naar het buitenland te verplaatsen vanwege de Europese heffingen op onder meer Amerikaanse motorfietsen. President Donald Trump zei later dat het bedrijf met ,,een witte vlag zwaait''. Ook verklaarde hij dat Harley de handelsvete tussen de VS en de Europese Unie als excuus gebruikt voor het verplaatsen van productie naar het buitenland. Harley leverde maandag 6 procent in.

Verder kunnen beleggingsadviezen voor wat beweging zorgen. Zo verhoogde UBS zijn advies voor chipbedrijf Micron Technology, terwijl onlinevideodienst Netflix een positief advies kreeg van Imperial Capital.

Huizenprijzen

Op macro-economisch gebied worden cijfers gemeld over de huizenprijzen in grote Amerikaanse steden en komt marktonderzoeker Conference Board met zijn index over het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 1,3 procent lager op 24.252,80 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent tot 2717,07 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,1 procent tot 7532,01 punten.