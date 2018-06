Vervroegd aflossen hypotheek vaak nog te duur

Gepubliceerd op | Views: 442 | Onderwerpen: hypotheken

AMSTERDAM (AFN) - Verschillende hypotheekaanbieders brengen nog altijd te veel geld in rekening bij consumenten die vervroegd willen aflossen. Volgens onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat meerdere huizenbezitters gedupeerd zijn door de opgelegde boeterente. De AFM overweegt om een aantal aanbieders aan te pakken.

De toezichthouder kwam vorig jaar met richtlijnen over hoeveel boeterente hypotheekverstrekkers mogen rekenen. Consumenten die na 14 juli 2016 te veel boeterente betaalden, moesten bovendien worden gecompenseerd. Van de vijftien onderzochte aanbieders zijn er negen die in minstens één dossier een te hoge vergoeding in rekening hebben gebracht, concludeerde de AFM.

De toezichthouder dringt er bij de aanbieders op aan dat zij hun fouten snel herstellen en aantonen dat zij hun berekeningswijze hebben aangepast. Ook moeten zij laten zien dat de informatie op de zogeheten aflosnota wordt verbeterd.

Merendeel

De banken wijzen er bij monde van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op dat voor het merendeel van de aanbieders geldt dat zij de wet naleven en consumenten niet meer in rekening brengen dan het financiële nadeel. Ook zijn onjuiste berekeningen grotendeels hersteld, of dit staat te gebeuren.

De banken zijn verder bereid om met de AFM te bekijken op welke manier die informatieverstrekking nog beter kan worden.