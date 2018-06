Maatregelen tegen staalinvoer EU op komst

Vorig jaar hebben Europese bedrijven ter waarde van 4,8 miljard euro meer geëxporteerd dankzij het opheffen van handelsbelemmeringen op tal van producten tussen 2014 en 2016, stelt het rapport.



Dit is een van kracht en concurrentievermogen van de bedrijven in de EU.

De VS produceert dus veel te duur.



Trump doet er beter aan, om de concurrentiekracht van de VS te verbeteren in plaats van heffingen op EU - goederen op te leggen.