GE stoot ook gezondheidszorgdivisie af

BOSTON (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse industriële conglomeraat General Electric (GE) is van plan zijn divisie voor medische technologie van de hand te doen. GE is op het gebied van gezondheidszorgtechnologie een belangrijke concurrent van Philips.

GE verkoopt een belang van 20 procent in het onderdeel, terwijl de resterende 80 procent van GE Healthcare wordt verdeeld onder de aandeelhouders. Dit afsplitsingsproces moet in de komende twaalf tot achttien maanden afgerond worden. GE Healthcare houdt zich bezig met bijvoorbeeld medische scanners en was vorig jaar goed voor een omzet van ruim 19 miljard dollar.

Ook neemt GE binnen twee tot drie jaar afscheid van oliedienstverlener Baker Hughes, waarin het een meerderheidsbelang bezit. Vorig jaar rondde GE juist nog een deal af met Baker Hughes, waardoor het de eigenaar werd van de Amerikaanse dienstverlener aan de olie-industrie.

Balans

Het bedrijf wil zich geheel gaan toeleggen op zijn activiteiten op het gebied van energie, luchtvaart en duurzame energie. Volgens GE zal met de ingreep een meer gestroomlijnde onderneming ontstaan, die makkelijker is te begrijpen voor investeerders. Ook moet de balans worden verstrekt, met een verlaging van de schuld met 25 miljard dollar in 2020. De raad van bestuur heeft unaniem ingestemd met de plannen.

John Flannery van GE spreekt van een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf. De resterende activiteiten vullen elkaar zeer goed aan en zullen naar verwachting groeien in de toekomst, aldus de topman.

Fusiebedrijf

Het 126 jaar oude concern is al langer bezig onderdelen af te stoten. Zo werden eerder de financiële tak en de divisie voor consumentenelektronica afgestoten en werd onlangs het spooronderdeel ondergebracht in een fusiebedrijf. Ook de verlichtingsdivisie moet worden verkocht.

In de afgelopen tijd is de beurskoers van GE op Wall Street sterk gedaald, mede door de slechte gang van zaken bij de energietak van het bedrijf met bijvoorbeeld gasturbines, grote afschrijvingen en verlagingen van het dividend. Vorige week werd nog bekend dat GE na meer dan een eeuw zijn plek in de Dow-Jonesindex is kwijtgeraakt. GE stond sinds 1907 onafgebroken in deze leidende graadmeter.