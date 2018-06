Neways neemt deel aan twee IoT-projecten

Gepubliceerd op | Views: 117

AMSTERDAM (AFN) - Producent van elektronische componenten Neways Electronics doet mee aan twee grote Europese projecten op het gebied van Internet of Things (IoT). Dat maakte het bedrijf bekend, zonder daarbij financiële details te melden.

Het zogeheten INTER-IoT-project concentreert zich op de interoperabiliteit tussen verschillende IoT-platforms. De taak van Neways is om in de praktijk een ,,open source-raamwerk" met bijbehorende methodologie en hulpmiddelen te ontwikkelen, toe te passen en te testen. In dit project zijn onder meer proeven gedaan om de logistieke, veiligheids- en verlichtingsinfrastructuur in de haven van Valencia te verbeteren.

Het IoF2020-project behelst onderzoek naar de het potentieel van IoT-technologieën voor de Europese voedings- en landbouwindustrie. Neways Electronics heeft onder meer slimme landbouwmachines op het internet aangesloten, waarmee biologische boeren gedetailleerde informatie krijgen over onder meer de ontwikkeling van onkruid tussen de gewassen.