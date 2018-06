Damrak krabbelt op

China is een bear markt geraakt. De totale schuld van China is gigantisch er staat inclusief het schaduw bankieren 260%!! procent schuld en dit wordt gedekt in dollars en laat de yuan nu zakken tov van de dollar. Wanneer dit te snel gaat dan dondert de hele giga leverage in elkaar. Hier is 2008 een lachertje bij. Het vastgoed in China is het grootste piramide spel aller tijde. Nee dit is geen complot theorie ga maar lezen op de geronmeerde sites bloomberg, WSJ, etc.. Als dit niet goed wordt geleid en dit zit er helaas dik in met al die ego’ s aan het roer momenteel. Begrijp me niet verkeerd ik haal er echt geen kick uit dit te schrijven maar na flink wat lezen de laatste tijd is dit toch mijn conclusie. Neem deze aub niet blindelings aan en doe je eigen onderzoek.