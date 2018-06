AEX opent met winst

Gepubliceerd op | Views: 690

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met winst geopend. Ook elders in Europa krabbelden de beurzen op na de forse koersverliezen een dag eerder. Beleggers bleven echter scherp letten op de ontwikkelingen rond het internationale handelsconflict.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent hoger op 549,34 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 783,80 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

Koploper bij de hoofdfondsen was chipmachinemaker ASML met een winst van 1,6 procent na een adviesverhoging door AlphaValue. Maandag daalde de koers van ASML nog ruim 5 procent. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij met een verlies van 0,5 procent. In de MidKap voerde chiptoeleverancier Besi de stijgers aan met een plus van 2 procent, na een min van bijna 9 procent een dag eerder. Grootste daler was optiekketen GrandVision met een min van ruim 2 procent.