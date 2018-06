Zaak tegen oliebedrijven om klimaat verworpen

Er wordt een hele grote denkfout door die gestoorde Amerikaanse steden gemaakt maar dan ook wel een hele grote. De gene die de vervuiling hebben veroorzaakt zijn degene die de brandstof verbruikt hebben (consumenten van fossiele brandstoffen). Zij hebben het spul door verbranding in de motor in de fik gestoken en daarmee de verontreiniging veroorzaakt. De steden moeten dus de mensheid aanklagen (hun zelf en hun eigen inwoners)

Tevens zouden ze al hun inwoners direct moeten verbieden nog fossiele brandstof te gebruiken alleen zo kan meer schade voorkomen worden. Maar ja dat ze dan gelincht worden door hun eigen burgers zit er dik in. Stop met deze hypocrytie smerig Amerikaans k#€*t volk. Ben wel een beetje klaar met die zieke VS claim cultuur. Ze verzieken de planeet meer dan wie dan ook. Als er iemand aangeklaagd moet worden is het de VS voor het slopen van alles om hun heen. Ik hoop dat ze de handelsoorlog gruwelijk verliezen en wat nederiger worden naar de rest.