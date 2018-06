'Kleine openingswinst voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 1.210

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt dinsdag iets hoger te openen. Ook elders in Europa zullen de beurzen waarschijnlijk met winst beginnen na de forse verliezen een dag eerder. De beurshandel blijft vooral in het teken staan van de internationale handelsspanningen.

Op het Damrak zal ASML mogelijk bewegen op een advieswijziging. AlphaValue schroefde zijn aanbeveling voor de chipmachinemaker op.

Air France-KLM gooit de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter mogelijk over een andere boeg. De naam van Philippe Capron die vorige week opdook in de media stuitte op kritiek bij de luchtvaartmaatschappijen KLM, Delta Air Lines en China Airlines. Om die reden zou Air France-KLM de functies van hoofd voor KLM en voor Air France willen splitsen.

Gasveld

Shell heeft voor de tweede keer in zes maanden groen licht gegeven aan een gasveld in de Noordzee. Dat zei het hoofd van de Britse exploratie- en productiedivisie van Shell, Steve Phimister in een interview met persbureau Bloomberg. Het project lag lang in de mottenballen omdat het economisch niet interessant was om de productie te beginnen.

Ajax erkent dat Abdelhak Nouri vorig jaar geen adequate medische hulp heeft gekregen toen hij werd getroffen door hartfalen tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. De club neemt alle aansprakelijkheid en gaat in overleg met de familie van de middenvelder, die ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen.

Wall Street

De Europese beurzen deden maandag een flinke stap terug. De AEX-index zakte 2,4 procent tot 546,81 punten en de MidKap leverde 2,1 procent in tot 781,99 punten. Londen, Parijs en Frankfurt raakten tot 2,5 procent kwijt.

Ook Wall Street ging stevig omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent lager op 24.252,80 punten. De brede S&P 500 zakte 1,4 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,1 procent.

De euro was 1,1708 dollar waard, tegen 1,1692 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 68,27 dollar. Brent-olie steeg 0,1 procent tot 74,81 dollar per vat.