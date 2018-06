Nipte winst voor Japanse beurs

Gepubliceerd op | Views: 499 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De aandelenbeurs in Japan krabbelde dinsdag wat op na de recente verliezen. Beleggers bleven wel voorzichtig door de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. De handelszorgen namen wel iets af nadat Peter Navarro, een economisch topadviseur van president Donald Trump, liet weten dat er geen plannen zijn om beperkingen in te voeren op Chinese investeringen in Amerikaanse technologiebedrijven.

De Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk licht hoger op 22.342,00 punten onder aanvoering van de financiële bedrijven. Eerder op de dag bereikte de Japanse hoofdindex nog het laagste niveau in ruim drie weken tijd. De zwaargewichten Fast Retailing en telecomconcern Softbank stonden opnieuw onder druk en verloren 2,8 en 2,5 procent.

Kledingketen Shimamura kelderde bijna 16 procent tot het laagste niveau sinds begin 2015 na een winstdaling van 32 procent in het eerste kwartaal. Warenhuisbedrijf Takashimaya dikte daarentegen 1,8 procent aan dankzij beter dan verwachte resultaten in het afgelopen kwartaal.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten gingen overwegend omlaag. In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,3 procent lager en de beurs in Shanghai zakte 0,8 procent. De Chinese beurs is ten opzichte van het hoogste niveau in de afgelopen 52 weken bijna 20 procent gezakt. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,3 procent in en de Kospi in Seoul raakte 0,1 procent kwijt.