Autoverhuurders smaakmakers op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn maandag zonder al te grote uitslagen gesloten. Opvallende uitzonderingen waren de autoverhuurders Hertz en Avis Budget, dit jaar nog bepaald geen hoogvliegers op Wall Street. Zij gaan samenwerken met respectievelijk Apple en Waymo op het gebied van zelfrijdende auto's.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 21.409,55 punten. De bredere S&P 500 steeg een fractie tot 2439,07 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq daarentegen zakte na opmars van de laatste tijd 0,3 procent terug tot 6247,15 punten.

Hertz bleek aan Apple een aantal auto's te verhuren waarin de iPhone-maker technologie voor zelfrijdende auto's test. De autoverhuurder maakte een koerssprong van ruim 13 procent. Concurrent Avis Budget mag het wagenpark gaan beheren voor Waymo, het zusterbedrijf van Google op het gebied van onderzoek naar zelfrijdende auto's. Dat aandeel won dik 14 procent.

Waymo

Alphabet, het moederbedrijf van Waymo en internetgigant Google, werd 1,4 procent minder waard. Naar verluidt krijgt Google dinsdag te horen hoe hoog de boete is die de Europese Commissie het bedrijf oplegt wegens misbruik van de dominante marktpositie van zijn zoekmachine.

De bank Goldman Sachs was de sterkste stijger in de Dow met een winst van 1,5 procent. Entertainmentconcern Walt Disney volgde met een plus van 1,2 procent. Onderaan bij de hoofdfondsen stond vliegtuigbouwer Boeing met een verlies van 1,1 procent.

Oliebedrijf Chesapeake Energy kreeg er 2,2 procent bij. Het bedrijf sprak tijdens een energieconferentie van zakenbank JPMorgan Chase bemoedigende woorden over de marktontwikkelingen en over de eigen schuldpositie.

ExxonMobil

Grotere branchegenoten als ExxonMobil (min 0,5 procent) en Chevron (min 0,8 procent) koersten ondanks de wat opkrabbelende olieprijzen lager. Na de sterke prijsdaling van afgelopen week staan de prijzen dan ook nog altijd op een zeer laag niveau.

De prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie steeg 1 procent naar 43,44 dollar. Voor een vat Brentolie werd 45,93 dollar neergeteld, wat neerkomt op een prijssstijging van 0,9 procent ten opzichte van vrijdag. De euro was 1,1180 dollar waard, tegen 1,1190 dollar bij het slot van de Europese beurzen.