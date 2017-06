Third Point richt pijlen op Nestlé

Gepubliceerd op | Views: 312

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het activistische hedgefonds Third Point heeft een belang van omgerekend meer dan 3 miljard euro gemeld in de Zwitserse voedingsmiddelengigant Nestlé. Met de deelneming van ruim 1 procent wil het investeringsbedrijf van de Amerikaan Daniel Loeb de Zwitsers onder meer bewegen om uit cosmeticaproducent L'Oreal te stappen.

Nestlé heeft nu nog ongeveer 23 procent van L'Oreal in handen. Third Point wil dat dit belang wordt verkocht. Ook pleit de investeerder voor het doorvoeren van verbeteringen bij Nestlé zelf en het instellen van bepaalde doelstellingen voor de winstgevendheid, zo is in een brief naar buiten gebracht.

Nestlé is het grootste bedrijf van Europa en Third Point zet hoog in met zijn eisen. Vorige week zorgde de activistische belegger in Nederland ook al voor reuring, volgens de Britse krant The Times zou het Philips in het vizier hebben.

Volgens het bericht in The Times zou Third Point een miljardenpositie willen opbouwen in Philips, voorafgaand aan een activistische campagne. Mogelijk mikt Third Point bij Philips op een verbetering van de operationele prestaties, die nogal teleurstellend zouden zijn. Philips wilde geen commentaar geven op de zaak. Third Point was niet bereikbaar voor commentaar.