Stevige winsten op Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden dinsdag tussentijds nog altijd fors hoger. Optimisme over de versoepeling van lockdownmaatregelen verdringen de zorgen over handelsspanningen van vorige week. Daarnaast neemt bij beleggers de hoop toe dat het ergste van de economische crisis door de coronapandemie achter de rug is.

De Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.35 uur (Nederlandse tijd) 2,7 procent hoger op 25.128 punten. De brede S&P 500 won 2 procent tot 3013 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 1,1 procent tot 9428 punten.

Macro-economische gegevens over de Verenigde Staten lijken te wijzen op een lichte economische opleving. Zo nam volgens marktonderzoeker Conference Board het consumentenvertrouwen in mei iets toe. Ook was er in april een lichte stijging van de verkoop van nieuwbouwwoningen in de VS, terwijl economen rekening hielden met een daling.

Luchtvaartmaatschappijen

Luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines wonnen tot 15,5 procent. Berichten over versoepelingsmaatregelen in onder andere Duitsland en Spanje zorgen voor optimisme over het herstel van de toerismesector.

Daardoor deden ook Expedia (plus 7 procent) en Booking Holdings (plus 6,5 procent), beide actief in online boekingen, het bij de opening van de beurzen goed. Cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises, Carnival en Norwegian Cruise Line stonden tot 15 procent in het groen.

Novavax

Biotechnoloog Novavax werd 8,6 procent meer waard. De onderneming kondigde het begin van een klinische studie aan naar een mogelijk coronavaccin.

De euro 1,0981 dollar waar, tegenover 1,0979 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 33,98 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 35,85 dollar.