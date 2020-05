Kabinet en NAM oneens over vergoeding snel dichtdraaien gaskraan

Briljanteje dit is toch volkomen gestoord?



In de strijd tegen fossiele energie gaan we als idioten bomen kappen!



Hoe bedenk je het! Mijn vader die nogal recht voor de raap was maar ook slim zou zeggen: er heeft hier iemand een gaatje in de kop!



Volkomen gestoord. Bossen kappen in verre landen en dat naar hier vervoeren om fossiele brandstofgebruik tegen te gaan. Het is een groot schandaal!



En ik vind zelfs dat we de verantwoordelijke voor deze onzin ook strafrechtelijk moeten aanpakken. Het is gewoon crimineel.!



Groet, Jonas