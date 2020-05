Nederland stemt tegen langetermijnbonus topman Air France-KLM

Als Hoekstra slimmer was geweest, had hij een pakket bijgekocht voordat de vergadering werd gehouden. Hij laat zich als gedwee hondje afslachten door die fransen. Want de belastingbetaler draait straks weer op voor dit onnozele beleid. Had een Duitser gestuurd, die hebben een betere deal met Lufthansa gedaan. Hoekstra moet maar eens goed nagaan wat er nog goed zit in de relatie met Air France. En wellicht bedenken dat hij niet geschikt is voor de politiek. Arm CDA dat gaat stemmen kosten.