Verkoop nieuwe woningen VS onverwachts gestegen

Gepubliceerd op | Views: 325 | Onderwerpen: huizenmarkt, Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - De verkoop van nieuwbouwwoningen in de Verenigde Staten is in april tegen de verwachting in licht gestegen. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel.

De verkoop steeg op maandbasis met 0,6 procent. Economen gingen in doorsnee uit van een afname met 23,4 procent. In maart ging de verkoop met een herziene 13,7procent omlaag, van een eerdere gemelde min van 15,4 procent.