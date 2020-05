AEX uitzondering tussen groene koersenborden

Meerdere redenen: 538 is een enorme weerstand en is niet zomaar te breken. AEX heeft in de afgelopen handelsdagen al wat punten gewonnen, mensen nemen hun winst. Verder vind ik sowieso dat de optimisme echt doorschiet. We zitten met z'n allen in een recessie, en toch lijkt er niks aan de hand. Ik blijf voorlopig aan de zijlijn, want wil er niet weer tussen staan als de eerste domino steen valt.