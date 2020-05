AEX uitzondering tussen groene koersenborden

Gepubliceerd op | Views: 1.027

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam was dinsdag gedurende de middaghandel een opvallende uitzondering op de Europese beurzen. Waar de belangrijkste graadmeters elders in Europa duidelijk op winst stonden, noteerde de Amsterdamse beurs tussentijds een klein verlies. Het sentiment kreeg over het algemeen steun van verdere versoepeling van coronamaatregelen. Daarnaast werd er voorgesorteerd op verdere steun door centrale banken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.45 uur 0,4 procent lager op op 530,96 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 713,68 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 1,4 procent. De beurs in Londen, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, steeg 1 procent.

François Villeroy de Galhau, de baas van de Franse centrale bank, verklaarde dat de Europese Centrale Bank (ECB) volgende maand zeer waarschijnlijk zijn opkoopprogramma van obligaties verder gaat uitbreiden om de economie extra steun te bieden. Ook de Japanse centrale bank liet weten klaar te staan om meer stimuleringsmaatregelen te nemen.

Reisbeperkingen

Niet alleen stimuleringsnieuws zorgde voor koopdrift. Verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, zouden een deel van hun reisbeperkingen willen schrappen. Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax kondigde daarnaast aan een klinische studie te zijn gestart naar een mogelijk coronavaccin.

Betaalbedrijf Adyen stond bij de hoofdfondsen onderaan met een verlies van 3,7 procent na een adviesverlaging door KBC. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield stond bovenaan met een winst van 8,1 procent.

Optimisme

In de MidKap profiteerde Air France-KLM van optimisme over de reisbranche met een winst van bijna 10 procent. In Frankfurt ging Lufthansa 5,5 procent omhoog. Reisorganisatie TUI werd in Londen bijna de helft meer waard.

Renault en PSA, de eigenaar van Peugeot en Citroën, stegen 6,4 en 5 procent in Parijs. De Franse president Emmanuel Macron wil de steun voor de Franse autosector "enorm versterken". De Britse automaker Aston Martin klom 25 procent in Londen na het vertrek van topman Andy Palmer.

De euro was 1,0976 dollar waard, tegen 1,0896 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 3,5 procent tot 34,44 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 36,20 dollar.