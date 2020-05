'OMT adviseert sportscholen nog niet te openen'

Volgens mij is het openen van sportscholen erg belangrijk en kan jong en oud dan weer werken aan eigen lichaam en geest. Als ik kijk naar de sportschool waar ik als 60-jarige naartoe ga dan moet ik concluderen dat daar zoveel ruimte is (Basic-fit Meppel) dat er verantwoord aan deelgenomen kan worden. De mogelijkheid om nog wat zaken verder te regulieren maar daar zal een ieder begrip voor hebben. Ik pleit voor maatwerk en kijk naar elke locatie en de mogelijkheden afzonderlijk. Het is van groot belang dat mensen hun energie kwijt kunnen en zich tegelijkertijd ook weer opladen. Hygiëne is altijd al iets waar ruimschoots rekening mee wordt gehouden, enkel wat zaken nog aanscherpen en herverdelen. Beweging is zo belangrijk, persoonlijke verzorging mag weer maar ik snap nu echt niet waarom deze professionele en gezondheidsbevorderende tak niet open kan gaan!