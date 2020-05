Huizenprijzen grote steden VS gestegen

quote: Knife Catcher schreef op 26 mei 2020 15:21:

Ik ben benieuwd of iemand dit kan verklaren. Ligt misschien de markt voor laaggeprijsde huizen wat meer op zijn kont dan de huizen in het duurdere segment?

Het is nog maar over maart natuurlijk, maar toch

Er zijn hierover her en der verschillende artikelen/columns geschreven, alsmede een uitgebreid woningmarkt rapport van ABN AMRO. In de kern komt het er op dat de woningmarkt en de woningprijzen vertraagd reageren. Deze maanden was de diepte en lengte van de Coronacrisis nog wat minder inzichtelijk, daarnaast zijn de hypotheekrentes nog laag en veel mensen die al op zoek waren die gingen hier nog steeds mee door. Pas wanneer de gevolgen van de crisis duidelijker worden, alsmede wanneer het aantal mensen die hun baan (permanent) hebben verloren stijgt, dan werkt dit door in de woningmarkt. Uiteraard speelt ook mee dat er inderdaad een groot tekort is aan (betaalbare) woningen. Ook vertraagd de bouw van nieuwbouwwoningen de aankomende tijd wellicht iets door voorraadproblemen.Wat je tot nu toe zag is dat er nog genoeg mensen kwamen kijken bij de beschikbare woningen. I.p.v. 10 geïnteresseerden, waren het er de laatste 2 maanden dan vaak wel wat minder, maar met 5 of 6 geïnteresseerden toch nog voldoende op de vraagprijs te krijgen of hier en daar nog steeds wat erboven. De mate en hoogte van overbieden was wel (iets) afgenomen, maar de biedingen waren tot nu toe dus nog niet dusdanig gezakt dat de huizenprijzen al echt daalden.Ik geloof dat de consensus een beetje is dat de woningprijzen dit jaar wellicht nog een beetje stijgen of afvlakken en in 2021 licht dalen. Maar goed, uiteindelijk weten ook de experts het nooit zeker en veel hangt af van hoe de Coronacrisis zich verder ontwikkeld en hoe diep de financiële crisis is die hier nu uit voort komt.