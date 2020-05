'Wall Street opent flink hoger na lang weekeinde'

Gepubliceerd op | Views: 91

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan dinsdag naar verwachting flink hoger openen. Beleggers op Wall Street keren terug van een lang weekeinde, want maandag waren de Amerikaanse aandelenmarkten dicht voor Memorial Day. Het sentiment krijgt net als in Europa vooral steun van de verdere versoepeling van de coronamaatregelen in veel landen.

Verder wordt de stemming geholpen door het nieuws dat het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax een klinische studie is gestart naar een mogelijk coronavaccin. De eerste gegevens van de testen op proefpersonen worden in juli verwacht. Ook andere farmacie- en biotechbedrijven werken aan mogelijke vaccins tegen het coronavirus. Het aandeel Novavax staat een flinke koerssprong te wachten.

Net als in Europa lijkt de luchtvaart- en reisbranche flinke koerswinsten te gaan boeken door berichten over versoepelingsmaatregelen voor reizigers door bijvoorbeeld Duitsland en Spanje. Voorbeurs staan Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, American Airlines, United Airlines en Southwest Airlines stevig in het groen. Vliegtuigbouwer Boeing staat ook op winst voor opening, door hoop op herstel in de luchtvaartindustrie die hard is getroffen door de coronacrisis.

Toerismesector

Ook andere bedrijven in de toerismesector lijken flink te gaan profiteren, waaronder bijvoorbeeld hotelketen Marriott International, onlinereisbureau Expedia Group en de cruisemaatschappijen Royal Caribbean Cruises, Carnival en Norwegian Cruise Line. Pretparkuitbater Six Flags Entertainment kan bij aanvang op plussen rekenen na de bekendmaking dat binnenkort de eerste pretparken van het bedrijf heropend gaan worden.

Op macro-economisch gebied komen er gegevens over de huizenprijzen in grote Amerikaanse steden en de verkoop van nieuwe woningen in de Verenigde Staten. Daarnaast meldt marktonderzoeker Conference Board informatie over het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat harde klappen heeft gekregen door de coronacrisis.

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag nagenoeg vlak op 24.465,16 punten. De brede S&P 500 won 0,2 procent tot 2955,45 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 9324,59 punten.