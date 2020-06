HEMA stelt publicatie jaarcijfers 2019 verder uit

Hema bereikt akkoord met schuldeisers over structurele schuldverlaging



Winkelketen Hema heeft een akkoord bereikt met zijn schuldeisers over het verlagen van de uitstaande schulden. Dat meldt Hema deze morgen. De schulden worden omgezet in aandelen. Hierdoor heeft het bedrijf meer ‘financiële flexibiliteit’. Door de regeling neemt de schuldpositie van Hema af van 750 miljoen naar 300 miljoen euro. De groep obligatiehouders zal alle aandelen van HEMA B.V. in handen krijgen.

Bonne Kerstens 15-06-20, 08:08



Met het akkoord komt er een einde aan de periode van twee jaar waarin miljardair Marcel Boekhoorn de enige eigenaar, en wordt Hema verlost van de molensteen van hoge schulden die sinds 2007 om de nek van het bedrijf hing.



Tjeerd Jegen, ceo van Hema: ,,De overeenkomst van vandaag vormt een belangrijke stap in de weg naar een financieel gezonde Hema en is cruciaal om de toekomst en de winstgevendheid van Hema op lange termijn veilig te stellen. Het was al lange tijd bekend dat een oplossing moest worden gevonden voor de loden last van de schulden waarmee Hema sinds 2014 kampte.”



,,De bestaande schuldenlast van HEMA beperkte ons vermogen om onze strategische plannen uit te voeren en het werd duidelijk dat dit onze groei in de toekomst zou blijven beperken”, vervolgt Jegen. ,,Hoewel onze onderneming de afgelopen maanden veerkrachtig is geweest, heeft de COVID-19-pandemie de noodzaak om een oplossing te vinden voor onze schuldenpositie versneld. Met de aangekondigde overeenkomst kunnen we ons volledig richten op onze toekomst.”



Jegen spreekt van ‘een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf, collega’s, franchisenemers, leveranciers, klanten en andere stakeholders'.

Tegenbod



Schuldeisers hadden enige tijd geleden hun voorstel gedaan om Hema over te nemen in ruil voor het kwijtschelden van een deel van hun vorderingen. Eigenaar Marcel Boekhoorn wilde de controle niet kwijt en besloot een tegenbod te doen, maar kwam er niet uit met de schuldeisers. Hema besloot daarop de eigen onderhandelingen met de geldschieters door te zetten om zo het bedrijf te redden.



Vandaag moet Hema een obligatielening ter waarde van iets meer dan 50 miljoen euro aflossen. Als dat niet zou lukken, hadden de schuldeisers het faillissement van de warenhuisketen aan kunnen vragen en was het bedrijf verder van huis geweest.



De financiële zorgen bij Hema ontstonden in 2007 toen de Britse investeerder Lion Capital de winkelketen kocht en het bedrijf daar zelf voor liet betalen. Die hoge schuldenlast was houdbaar in goede tijden, maar met de coronacrisis erbovenop werden de problemen te groot.