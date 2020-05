5G-veiling start op 29 juni

Gepubliceerd op | Views: 373

GRONINGEN (AFN) - De veiling voor de frequenties die nodig zijn voor het opzetten van een 5G-netwerk gaat eind juni van start. Dat maakte het Agentschap Telecom bekend.

Tijdens de veiling wordt beschikbare frequentieruimte op de frequentiebanden voor 700, 1400 en 2100 Mhz aangeboden. Die banden kunnen niet alleen voor 5G, maar ook voor de huidige 4G-netwerken worden gebruikt.

In een later stadium moet ook ruimte op de 3,5 Gigahertzband beschikbaar komen. Voor dat kan moet eerst een oplossing worden gevonden voor een afluisterstation voor radioverkeer en -satellieten in het Friese Burum dat van vergelijkbare frequenties gebruikmaakt.