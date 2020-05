Automerk Aston Martin straalt op beurs door nieuwe topman

Gepubliceerd op | Views: 712

LONDEN (AFN/RTR/BLOOMBERG) - Automaker Aston Martin Lagonda was dinsdag een absolute uitblinker op de Londense beurs, na bevestiging van het nieuws dat het Britse bedrijf topman Tobias Moers van Mercedes-AMG heeft gevonden om het roer over te nemen. De beurskoers schoot met 40 procent omhoog.

Moers neemt per 1 augustus de functie over van Andy Palmer die is afgetreden bij Aston Martin. Bronnen hadden afgelopen weekeind al melding gemaakt van het vertrek van Palmer en de komst van Moers naar Aston Martin.

Mercedes-AMG is dochteronderdeel van het Duitse autoconcern Daimler en levert hoogwaardige motoren, waaronder aan Aston Martin. Daarnaast bouwt AMG sportwagens. Moers staat sinds 2013 aan het hoofd van Mercedes-AMG en staat bekend als een bekwaam bestuurder.

Onder leiding van Palmer werd het 107 jaar oude Aston Martin in 2018 naar de beurs gebracht, maar de koers is sindsdien scherp gedaald. Het luxemerk, bekend van James Bond maar ook als co-sponsor van het Formule 1-team van Max Verstappen, leed in het eerste kwartaal een zwaar verlies door de coronacrisis.

De Canadese miljardair Lawrence Stroll schoot Aston Martin begin dit jaar te hulp met een financiële injectie in ruil voor een flink minderheidsbelang. Hij is nu voorzitter van het bedrijf en was al bezig de bezem door de onderneming te halen, met het eerdere vertrek van de financieel directeur. Nu moet dus ook Palmer het veld ruimen. Stroll zei dat Moers de juiste leider is voor Aston Martin en dat het tijd is voor wisseling van de wacht om de groeiplannen uit te voeren.