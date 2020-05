'Damrak zet opmars voort'

als iets te mooi om waar te zijn is (lees zeer veel optimisme op de beurs) dan is dit vaak ook zo.

laatste tijd veel verhalen dat veel particulieren weer in beleggen stappen omdat het nu "goedkoop" is.

ik blijf ook lekker langs aan de kant op dit moment en wacht wel even af hoe het komende kwartaal ontvangen gaat worden. mij maak je niet wijs dat deze hele corona crisis geen effect gaat hebben op de korte en LT. een crash komt vaak als iedereen weer in euforie is en daar begint het op de beurs al weer aardig op te lijken. teven zijn de omzetten waarop we omhoog gaan erg laag ik ben dus erg sceptisch over deze stijging